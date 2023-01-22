Юные тоболяки могут принять участие в конкурсе детского рисунка к 100-летию гражданской авиации

Конкурс детского рисунка, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации, запускает тобольский аэропорт Ремезов. Принимаются работы об авиационных профессиях, гражданской авиации и будущем авиации, сообщает пресс-служба аэропорта.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет. Рисунки оценят художник Екатерина Карасева, начальник производственной службы аэропорта Ремезов Глеб Стрельников, авиационный фотограф Игорь Полуянов.

Победителей определят 7 февраля, их ждут подарки от организаторов.

Участникам необходимо прислать рисунки до 31 января в цифровом формате на электронную почту pr@rmz.aero. Работы опубликуют в официальной группе аэропорта Ремезов во ВКонтакте, сообщает Тюменская линия.