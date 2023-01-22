Занятость и доходы населения Тюменской области изучит Тюменьстат

Тюменьстат проведет два исследования, которые касаются трудоустройства граждан и их доходов.

До 14 февраля пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. На юге региона будет опрошено 700 семей, в том числе 420 проживающих в городе и 280 — на селе. В ХМАО-Югре под анкетирование попадут 728 домохозяйств, в ЯНАО — 532.

Предполагается два вида опросников. Семьи ответят на вопросы о совокупном доходе, социальных выплатах, выплатах на детей до 16 лет. Также попросят оценить свое финансовое положение и условия проживания. Кроме того, опросят каждого члена семьи старше 16 лет: какое у них образование, есть ли работа, участвуют ли они в социальных программах и т.д., сообщает Вслух.ру.

Еще 1 тыс. 422 жителя большой Тюменской области примут участие в выборочном обследовании, чтобы оценить трудоустройство и безработицу в соответствии с критериями Международной организацией труда (МОТ). Из них 543 респондента опросят на юге региона-"матрешки": 342 городских жителя и 201 — деревенский. В поадресном опросе примут участие граждане от 15 лет.