Как рефинансировать ипотеку, рассказали тюменцам

Как рефинансировать кредит на жилье, рассказали в отделении Банка России по Тюменской области.

Чтобы снизить процент и тем самым уменьшить переплату, можно взять новый кредит и частично или полностью закрыть старый. Эту услугу называют рефинансированием или перекредитованием. Актуально рефинансирование будет не только для "ипотечников", но и для тех, у кого есть другие займы на большую сумму и долгий срок.

Задуматься о льготной ипотеке можно, когда банки предлагают более низкие проценты или вы перешли в категорию граждан, которые могут рассчитывать на льготную ипотеку.

– Обычно оформить реструктуризацию проще, чем рефинансирование. Случается, что банки идут на уступки – порой им выгоднее снизить ставку, чем потерять клиента, готового рефинансировать кредит в другой организации, – добавляют в региональном отделении Банка России.

В Банке России советуют проверить лицензию у того банка, в котором вы хотите перекредитоваться. Этот документ можно найти на официальном сайте кредитной организации. Внимательно изучите и предложение. Иногда снижать процент могут лишь в первые месяцы, а затем он будет выше. Кроме того, процент могут повышать и в период, пока вы закрываете старую ипотеку и переоформляете квартиру в залог другому банку.

Процент будет также зависеть от суммы займа, срока и наличия страховки. При этом новый банк может попросить вас оформить новую страховку, так как по старой выплате получит тот банк, в котором вы оформляли первую ипотеку. Вероятно, вам вновь придется также оплатить оценку квартиры и госпошлину за оформление залога в Реестре.

После всех приготовлений подайте заявку на рефинансирование в новый банк. О том, какие нужны документы для оформления, вам расскажут сотрудники. Возможно необходимо будет и согласие прежнего займодателя на перекредитование. После оформления нового займа, вам нужно будет предупредить первого кредитора о досрочном погашении ипотеки, сообщает Тюменская область сегодня.