Тюменские автоинспекторы борются с водителями-"бесправниками"

В 2022 году в Тюменской области на дорогах общего пользования задержаны 4555 водителей, севших за руль, не имея водительских удостоверений, каждый седьмой из них – несовершеннолетний подросток. Нарушители привлекаются к административной ответственности, транспорт "бесправников" эвакуируется на спецстоянки, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Особое внимание уделяется участию в дорожном движении несовершеннолетних водителей. По каждому такому факту информация направляется в подразделения по делам несовершеннолетних, для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Большинство родителей, при задержании их детей-подростков за рулем автомобиля или мотоцикла

оправдываются, что они не знали, что сын или дочь управляет транспортом, хотя при этом подростки ездят либо на родительских машинах, либо на транспорте, купленном самостоятельно.