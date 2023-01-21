В Тюмени открылась выставка графики, посвященная городской жизни

С 15 января до 5 февраля в холле Молодежного театрального центра "Космос" проходит выставка Марины Есиной "Образы и символы", вход свободный. Марина Есина — тюменский художник, преподаватель, член Уральского отделения Союза художников России. Создает графику и живопись, коллажи. В тюменском "Космосе" можно увидеть несколько циклов ее произведений: "Символы", "Маски", "Город", "Времена года", "Венеция".

В экспозиции присутствуют городские пейзажи. Картины на урбанистическую тематику написаны так, что из элементов, взятых из разных частей города, составляется единый пейзаж: например, собранные в один образ дом или окраина. Часть из представленных работ была показана на выставке в Макао в 2022 году.

"В каждой работе выставки образ — это ключевой элемент. Некоторые изображения можно также отнести к общекультурным знакам — Чертополох, Лебедь, Дракон. Это не столько изображение конкретного символа, сколько его образная интерпретация", — поделилась Moi-portal.ru художница Марина Есина.