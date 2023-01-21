Ненужные вещи могут сдать тюменцы на благотворительность до 31 января

Пункт сбора ненужных вещей открылся в мультицентре "Моя территория" от социально-экологического проекта "Чулан" до 31 января тюменцы могут сдать одежду, аксессуары, игрушки, книги.

Команда социально-экологического проекта "Чулан" стремится снизить вредное воздействие на окружающую среду через сбор, сортировку и переработку ненужных вещей.

В пункт сбора принимаются одежда, обувь, игрушки, книги, посуда, предметы интерьера, украшения, техника, косметика и бытовая химия. Все вещи должны быть упакованы в коробку, мешок или пакет. "Чулан" не занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой стеклотары, пластика, строительных материалов и крупных музыкальных инструментов.

65% процентов собранных вещей команда социально-экологического проекта отправляет на благотворительность: людям в трудной жизненной ситуации и животным. 20%, непригодных для дальнейшего использования отправляются на переработку. Остальные вещи в состоянии, близком к идеальному, идут на продажу.

Приносить вещи в мультицентр "Моя территория" можно каждый день до 31 января с 10:00 до 22:00 в специальный бокс с маркировкой "Чулан", сообщает Мегатюмень.