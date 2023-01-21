Мобилизованных и их семьи в Тюменском районе поддерживают благотворительными концертами

7-15 января серия творческих мероприятий прошла в сельских клубах и домах культуры Тюменского района. На сценах в Боровском, Успенке, Горьковке, Винзилях, Андреевском, Богандинском, Московском, Салаирке и Каскаре местные артисты - от малышей до самых опытных - представили свои творческие номера в рамках программ "Рождественское чудо", "Россия – это мы", "Вместе мы большая сила – вместе дружная семья", "Листая праздников страницы", "Старые песни о главном", "Моя Родина".

Почти две тысячи жителей и гостей района, посетивших эти концерты, насладились творчеством и оказали помощь землякам. В ходе продажи билетов на каждом из девяти концертов были собраны денежные средства, которые уже поступают на благотворительный счет Совета ветеранов Тюменского района "Забота и милосердие". Напомним, добровольные пожертвования с этого счета теперь направляются, в том числе, семьям нуждающихся мобилизованных земляков, а при необходимости – в помощь самим мобилизованным, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.