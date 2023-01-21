Тобольские врачи проводят выездные консультации для пациентов из труднодоступных территорий

Врачи областной тобольской больницы № 3 проводят выездные консультации для пациентов из труднодоступных территорий с длительной сезонной изоляцией.

В 2023 году первая врачебная бригада в составе врачей кардиолога и эндокринолога, а также двух медицинских сестёр силами Тобольского отделения центра медицины катастроф вылетела в деревню Ачиры в Заболотье. В течение 4 часов на базе местного ФАПа специалисты осмотрели 30 сельчан, которым по результатам ранее проведенных исследований потребовалась консультация узких специалистов. К одному маломобильному пациенту медицинский осмотр "приехал" на дом, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск)

Пациентам проводилась повторная вакцинация против новой коронавирусной инфекции, измерение уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ. Консультации узких специалистов предполагали сбор анамнеза, осмотр, корректировку медикаментозной терапии и дополнительные назначения. В результате медосмотров врач-эндокринолог впервые выявил сахарный диабет у одного пациента - ему выписаны бесплатные препараты и показано периодическое наблюдение у врача-терапевта. Другому пациенту предстоит лечение по поводу анемии.

Для консультаций других специалистов в Ачиры планируется ещё несколько вылетов медицинских бригад различных профилей.