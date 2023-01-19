Тюменский драмтеатр в юбилейный сезон порадует зрителей премьерами

Тюменский большой драматический театр отметит юбилейный 165-й сезон премьерами, первой станет постановка по пьесе Джона Осборна "Оглянись во гневе", сообщает депкультуры.

14-15 марта на сцене "Молодость" ТБДТ – спектакль по пьесе Джона Осборна "Оглянись во гневе". Дипломная работа выпускницы Российского государственного института сценических искусств Серафимы Крамер.

В канун Дня театра на большой сцене – комедия dell'arte "Слуга двух господ" по мотивам пьесы Карло Гольдони. Режиссер Сергей Осинцев.

14-16 апреля – "Из жизни ископаемых" по пьесе Фредерика Строппеля. Состав постановочной группы впечатляющий: режиссер Андрей Цисарук, художник Дмитрий Разумов, хореограф Илья Оши, художник по свету Нарек Туманян, композитор Кира Вайнштейн.

В июне завершит премьерную часть сезона "Наш городок" Торнтона Уайлдера в постановке Александра Баргмана.