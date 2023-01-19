Кванториум в Тюмени открыл новый набор подростков на бесплатное обучение

Детский технопарк "Кванториум" в Тюмени открывает набор в новые группы, занятия для ребят в возрасте от 11 до 17 лет проводятся бесплатно в первую и вторую смену.

В "Кванториуме" можно научиться работе с 3D-принтерами, фрезерными и токарными станками с ЧПУ, станками лазерной резки и гравировки ("Хайтек цех"), конструированию машин и механизмов ("Робоквантум"). В направлении "Энерджиквантум" знакомят с возобновляемой энергетикой, работой экологически чистых двигателей. Также работают Автоквантум, IT-квантум и Медиаквантум, в последнем проводят занятия для юных журналистов, блогеров, видеографов и фотографов.

Записаться можно через "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". Подробнее — по телефону 8 (3452) 290-331.