Хозяйку белого Mercedes-Benz оштрафовали за челлендж на парковке у ТЦ

26-летняя тюменка, решив нестандартно отметить покупку Mercedes-Benz, хотела снять с подругами ролик, но незнакомые парни их опередили и выложили снятое видео в Интернет, по которому сотрудники ГИБДД отыскали автоледи и выписали ей штраф за нарушение правил перевозки пассажиров и неиспользование ремня безопасности.

Автомобиль девушка купила 12 января, а небезопасные покатушки устроила на парковке у торгового центра на улице Алебавшевской.

"Чтобы все другие водители понимали, что сотрудники Госавтоинспекции не оставляют такие опасные эксцессы на дороге без внимания и без правовых последствий, автомобилистку искали по видеокамерам, через систему "Паутина", этим занимались несколько сотрудников. А вот объяснил нарушительнице, что автомобиль - средство повышенной опасности, а не получения "лайков" в соцсетях лично командир полка ДПС ГИБДД полковник полиции Игорь Швец", - сообщает пре-служба ГИБДД ТО.