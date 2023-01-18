В Тюмени обновляют систему оповещения

Плановая модернизация системы оповещения населения продолжается в Тюменской области, проект по развитию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения реализуется в Тюменской области с 2018 года в соответствии с указом Президента "Об утверждении Основ государственной политики РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года", сообщает информационный центра правительства ТО.

"Система была принята в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас идет ее плановая модернизация, в результате которой появится возможность в автоматизированном режиме оповещать о возможных чрезвычайных ситуациях более 90 процентов населения региона", - рассказал замдиректора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин.