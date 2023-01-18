Во Франции умерла старейшая жительница Земли

10:50 18 января 2023
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17 января в возрасте 118 лет умерла старейшая жительница планеты — француженка Люсиль Рандон, сообщает SHOT.

Люсиль родилась 11 февраля 1904 года. В 41 год она стала монахиней и после этого 28 лет работала в больнице города Виши, где помогала сиротам и старикам. Затем женщина окончательно ушла в монастырь, а с 2009 года находилась в тулонском доме престарелых. Еë смерть наступила во сне - до своего 119-летия Люсиль не дожила всего 26 дней.

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