Во Франции умерла старейшая жительница Земли

17 января в возрасте 118 лет умерла старейшая жительница планеты — француженка Люсиль Рандон, сообщает SHOT.
Люсиль родилась 11 февраля 1904 года. В 41 год она стала монахиней и после этого 28 лет работала в больнице города Виши, где помогала сиротам и старикам. Затем женщина окончательно ушла в монастырь, а с 2009 года находилась в тулонском доме престарелых. Еë смерть наступила во сне - до своего 119-летия Люсиль не дожила всего 26 дней.
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