59 жителей блокадного Ленинграда в Тюменской области отмечают сегодня 80-летие прорыва блокады

18 января Россия отмечает 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, в Тюменской области на сегодня проживают 59 ленинградцев - тех, для кого это историческое событие особо значимо и дорого.

По данным информцентра правительства ТО, в Тюмени 37 жителей блокадного Ленинграда, по 3 в Тобольске и Ишиме, по 2 в Тюменском и Ишимском районах.

Для ветеранов, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", предусмотрены меры поддержки: ежемесячная денежная выплата; обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам; предоставление путевок на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; компенсация расходов на оплату ЖКУ при наличии инвалидности.

Дополнительно за счет средств областного бюджета предусмотрена льгота на проезд на общественном транспорте, в т.ч. междугороднее сообщение внутри области.