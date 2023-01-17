Суд Тюмени рассмотрит заявление о расторжении однополого брака

В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора города о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке.

Прокурорской проверкой установлено, что 33-летний мужчина сменил ФИО и пол с мужского на женский, заявление об этом удовлетворил местный загс. "Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г.Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением. Исковое заявление принято к производству. Назначено предварительное судебное заседание", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.