Суд Тюмени рассмотрит заявление о расторжении однополого брака

18:00 17 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора города о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке.

Прокурорской проверкой установлено, что 33-летний мужчина сменил ФИО и пол с мужского на женский, заявление об этом удовлетворил местный загс. "Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г.Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением. Исковое заявление принято к производству. Назначено предварительное судебное заседание", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023