Тюменским школьникам рассказали о работе в лесоохране

Лётчик-наблюдатель Тюменской авиабазы в гимназии № 16 на профориентационной встрече со школьниками рассказал о возможности обучения в Уральском государственном лесотехническом университете по направлениям подготовки "Лесное дело" и "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств".

Институт леса и природопользования - один из самых крупных институтов университета, он осуществляет прием по 7 направлениям.

Институт имеет высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, свои научные школы, лаборатории, уникальную базу практик.

Василий Абрамов является выпускником этого ВУЗа, окончил курсы лётчиков-наблюдателей при Центральной авиабазе, в настоящее время работает в Тюменской авиабазе в должности лётчика-наблюдателя.

Для такой редкой профессии недостаточно лесного образования. Необходимо окончить дополнительно курсы лётчиков-наблюдателей в г. Пушкино Московской области, где кандидаты изучают лётные премудрости и теорию борьбы с лесными пожарами. Далее следует практика на самолётах и вертолётах различных типов, перед которой проводится подготовка на тренажёре Ми-8.



Василий Абрамов рассказал старшеклассникам о своей нелёгкой, но важной профессии. В обязанности летнабов входит авиационная охрана лесов от лесных пожаров. Летнабы осуществляют координацию работы между наземными группировками пожаротушения и экипажами воздушных судов, обеспечивая эффективность совместного тушения.

Лётчики-наблюдатели Тюменской авиабазы трудятся не только в своём регионе, при необходимости они оказывают помощь в стабилизации лесопожарной обстановки в других регионах нашей страны.