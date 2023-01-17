Тюменские волонтеры нашли более 2300 ссылок на запрещенный контент

Более 2300 ссылок с незаконным контентом в интернете нашли киберволонтеры Тюменской области в 2022 году, сообщает информационный центр правительства ТО.

В регионе развивается проект "Киберпатруль", направленный на формирование безопасного интернет-пространства. В нем участвуют киберволонтеры — добровольцы, которые ищут незаконный контент, организуют рейды по выявлению свободного доступа к вредоносной информации. Все ссылки передаются в подразделения Роскомнадзора и в правоохранительные органы.

Всего в Тюменской области 970 киберволонтеров во всех муниципальных образованиях. За год на тему интернет-безопасности они провели более 5 000 профилактических и агитационных мероприятий.

Более 500 школьников из 54 общеобразовательных учреждений Тюмени приняли участие в турнирах интеллектуальной игры "Кибер-трек" Областного центра профилактики и реабилитации.