В Тюмени готовят проруби к Крещенским купаниям

В Тюмени на реке Туре идут работы по устройству купелей, уже установлены палатки, завезено сено для тропинок к купелям.
Заместитель главы города Пётр Вагин на брифинге журналистам рассказал, что администрация города традиционно координирует работу всех структур, чтобы праздник прошёл "штатно, качественно и дисциплинированно".
Организаторами этого православного мероприятия выступают ТООД "Сибирь православная" совместно с Тобольско-Тюменской митрополией.
Основной площадкой крещенских купаний будет река Тура в районе Свято-Троицкого монастыря. Новая площадка для крещенских купаний организуется на Липовом озере (Велижанский тракт, 15), также будет площадка на реке Туре в районе спортшколы "Старт XXI век" (жилой район Антипино).
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