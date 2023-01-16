В Тюмени готовят проруби к Крещенским купаниям

18:15 16 января 2023
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В Тюмени на реке Туре  идут работы по устройству купелей, уже установлены палатки, завезено сено для тропинок к купелям.

Заместитель главы города Пётр Вагин на брифинге журналистам рассказал, что администрация города традиционно координирует работу всех структур, чтобы праздник прошёл "штатно, качественно и дисциплинированно".

Организаторами этого православного мероприятия выступают ТООД "Сибирь православная" совместно с Тобольско-Тюменской митрополией.

Основной площадкой крещенских купаний будет река Тура в районе Свято-Троицкого монастыря. Новая площадка для крещенских купаний организуется на Липовом озере (Велижанский тракт, 15), также будет площадка на реке Туре в районе спортшколы "Старт XXI век" (жилой район Антипино).

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