Тюменский "Барс" выиграл грант на обучение молодежи военно-прикладным дисциплинам

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Военно-патриотический клуб "Барс" решил организовать подготовку школьников выпускных классов и студентов Тюмени по военно-прикладным видам спорта с возможностью их дальнейшего поступления в военные вузы страны и на службу в силовые ведомства, следует из заявки проекта "Готовься сейчас!" на конкурс Фонда президентских грантов.

Курс военно-патриотической подготовки предполагает физическую, водолазную, альпинистскую, медицинскую и парашютную подготовки. В реализации проекта примет участие тренерский состав Оборонно-спортивного экспедиционного центра ДТиС "Пионер".

Старт 1 февраля. Участие бесплатное. Заявку можно отправить в сообщения группы "ВКонтакте".

Для проведения занятий запланированы выезды на озеро Тургояк в Челябинскую область, в город Куртамыш Курганской области, в село Архыз

Карачаево-Черкесской Республики и поселок Новомихайловский Краснодарсого края. По итогу молодые люди получат свидетельство парашютиста, сертификат по дайвингу, значок "Альпинист России".

"Мы сотрудничаем с силовыми ведомствами города. Наши курсанты, на протяжении всего проекта, будут контактировать с офицерским составом различных структур. Побывают на экскурсиях, узнают о плюсах и минусах военной службы, службы в спасательных подразделениях. Большое количество выпускников клуба, благодаря такой подготовке, служат в Полиции, МЧС, Росгвардии, Министерстве Обороны и в других службах. "Готовься сейчас!" - это не просто название проекта, это призыв, который мы транслируем нашим курсантам", - отмечается в заявке на конкурс.

Реализация проекта оценивается в 5,3 млн рублей, из них грантовая поддержка составит около 2,7 млн рублей.