В Тюменской области открылось "Женское движение Единой России"

В Тюменской области стартовал новый федеральный проект "Женское движение Единой России", региональным координатором проекта стала глава Тюменского района Светлана Иванова.

В общественный совет вошли 13 женщин — политики, общественники, представители бизнеса, здравоохранения, образования, спорта, культуры. Среди них — заместитель председателя облдумы, председатель тюменского отделения Союза женщин России Наталья Шевчик, ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат. Заместителями регионального координатора избраны председатель комитета по социальной политике областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и депутат Тюменской гордумы Наталья Проскурякова.

Ольга Швецова:

"Женское движение "Единой России" - первый федеральный проект партии, который объединит женщин по трем значимым направлениям: это женщины-политики, женщины-предприниматели и женщины-общественники. В Тюменской области работают более 1600 депутатов-женщин. Для них мы будет проводить образовательные и информационные площадки. Кроме того, мы поддержим тех, кто занимается бизнесом и общественной работой. Таким образом, миссия нового партпроекта - объединить женщин, которым нужна помощь, и женщин, которые могут помочь.

По словам Ивановой, проект будет реализовываться до конца 2026 года. Уже намечен план мероприятий на 2023 год.

На федеральном уровне партийный проект "Женское движение Единой России" "родился" в октябре прошлого года. Его координатором стала депутат Госдумы Наталия Полуянова, председателем общественного совета — заместитель секретаря Генсовета партии, сенатор Дарья Лантратова, сопредседателем - вице-спикер Совфеда Галина Карелова.





