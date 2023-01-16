Тюменский следком проведет прием по вопросам нарушения прав участников СВО и их семей

Личный прием граждан по вопросам нарушения прав участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей, 18 января проведет руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Кубляков.

В приеме также примут участие представители военного комиссариата Тюменской области, военной прокуратуры Тюменского гарнизона, департамента социального развития Тюменской области, военного следственного отдела по Тюменскому гарнизону, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Прием начнется в 10:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 44. Предварительная запись граждан осуществляется по номерам телефонов: 8 (3452) 62-17-84, (3452) 62-16-98.