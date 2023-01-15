Тюмень занимает 26 место в конкурсе "Город России-2023"

Началось ежегодное народное голосование "Город России". В этом году традиционный список пополнили Донецк, Луганск, Херсон, Мелитополь из присоединенных территорий РФ.

Тюмень находится на 26-м месте из 87-ми, это самая высокая позиция в УрФО. Пока за областную столицу отдали около 300 голосов. Жители региона смогут улучшить позиции любимого города.

Голосование, повторимся, только началось и продлится до конца декабря, когда подведут очередные итоги. Для этого нужно на официальном сайте город-россии.рф выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки, голосовать можно каждый день. Регистрации не потребуется, сообщает Вслух.ру.

По итогам 2022 года победил Владивосток. Тюмень заняла 21 место. Другие города Уральского федерального округа распределились следующим образом: Ханты-Мансийск — на 14-м месте, Екатеринбург — на 27-м, Челябинск — на 28-м, Курган — на 44-м, Салехард — на 62-м.