Для тоболяков расширяют возможности реабилитации

В отделении реабилитации ОБ № 3 новый терапевт - Александра Нагайцева, она приехала из Тюмени в конце 2022 года. Для пациентов с хроническими заболеваниями стал доступен широкий комплекс реабилитационных мероприятий, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы №3 (г. Тобольск).

По словам заведующий реабилитационным отделением Наталии Усольцевой, врачи отделения стараются рассматривать состояние здоровья пациента в комплексе. Мультидисциплинарная комиссия определяет причину возникновения того или иного заболевания - это могут быть психологические факторы или сопутствующие нарушения.

"Основываясь на собранной информации, мы формируем индивидуальную программу реабилитации для конкретного пациента", - рассказала заведующая реабилитационным отделением. Врач-терапевт отделения реабилитации, помимо проведения первичного приема, контролирует здоровье пациентов в ежедневном режиме: оценивает переносимость процедур и лекарственных препаратов, а также следит за основными показателями здоровья, корректируя лечение и отслеживая протекание сопутствующих диагнозов. В среднем за месяц по терапевтическому профилю в отделении проходят реабилитацию около 30 человек.