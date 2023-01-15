Видеоролик рассказал о том, как провела 2022 год тюменская молодежь

В сети появился ролик о значимых событиях Тюмени для молодых людей в 2022 году. По сюжету, главному герою необходимо выпустить пост в социальных сетях, рассказывающий о молодежных командах и знаковых мероприятиях региона.

Герой связывается с Юлией Саначиной, руководителем "Конторы пароходства", которая рассказывает, какие инициативы и проекты реализовал мультицентр на набережной, сообщает Мой-портал.ру.

Так, например, пространство посетили потомки Антона Колмакова — первого владельца конторы. Также молодой человек находит подкаст, где узнает, какой контент выпускало единственное молодежной издание области. Три документальных фильма, снятые этой командой, стали лауреатами и победителями шести Международных кинофестивалей.

После герой встречает "Дело-шоу", которое знакомит зрителей с лидерами молодежных сообществ региона. Также он связывается со своим другом из Студенческого совета, который делится информацией о том, что он вошел в ТОП-10 Ассоциации молодежных правительств и получили титул "Сильное молодежное сообщество".

С помощью поисковой системы узнает, что спектакль "Аэлита.Инвентаризация" от театрального центра "Космос" отмечен в номинации "Эксперимент" национальной театральной премии "Золотая маска". А команда мультицентра "Моя территория" вошла ТОП-100 лучших реализованных проектов от Фонда президентских грантов.