Дети смогут больше узнать об уникальности региона из настольной игры Memory72

Создана уникальная настольная игра Memory72 о Тюменской области. Карточки скрывают под рубашкой символы локальной идентичности региона: достопримечательности, исторические и архитектурные памятники, литературных героев, выдающихся персон, геральдические атрибуты и бренды. Иллюстрации нарисованы дизайнером в доступной и легкой для восприятия технике.

Новая игра – часть образовательного проекта "Оттудова – досюдова" для детей 7-14 лет, который включает серию игротек в библиотеках региона и краеведческий турнир #МенделеевКрай.

Школьников, студентов, педагогов и всех, кто хочет стать первыми участниками проекта, приглашают 27 января в 12:00 в Областную научную библиотеку. На презентации можно будет увидеть настольную игру, познакомиться с правилами и конечно сыграть.

Также на встрече содружество библиотек Тюменской области торжественно передаст комплекты Memory72 библиотекам региона для организации игротек.

Проект "Оттудова – досюдова" АНО "Содружество библиотек Тюменской области" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.