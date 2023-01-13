Тюменская облпрокуратура наградила журналистов за победу в конкурсе "СМИ против коррупции"

Подведены итоги ежегодного областного конкурса "СМИ против коррупции", проведенного правительством и прокуратурой области в 2022 году, победителям прокурор области Владислав Московских в торжественной обстановке вручил дипломы.

На конкурс были представлены 23 работы 18 авторов из 14 СМИ, 8 признаны лучшими по итогам творческого состязания за 2022 год:

Телевидение - Николай Силин и Дарина Коваленко, ГТРК "Регион-Тюмень";

Областные и городские печатные сми, региональные выпуски общероссийских газет" - Виталий Лазарев, "Тюменская область сегодня";

Районные газеты - Ольга Коновалова, ИИЦ "Призыв" (Юргинский район) и Анна Наумова, ИИЦ "Красная звезда" (Викуловский район);

Районное радио - Анна Суетина, МТ Тюмень ("Авторадио Тюмень");

Информационные агентства и сетевые издания - Ольга Мищенко, тюменской редакции агентства "УРА.РУ" и Татьяна Геогенова, сетевое издание "Новости Юргинского района".

Прокурор области пожелал всем журналистам творческого вдохновения, профессионального долголетия, новых достижений и побед. Организаторы конкурса отметили многолетнюю и ответственную работу в составе жюри Натальи Габрусь за активное участие в работе жюри и оценке конкурсных работ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.