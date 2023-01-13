Тюменцев приглашают на автобусную экскурсию в село Ембаево

Если вы думаете, что в окрестных сёлах не на что смотреть, вы глубоко заблуждаетесь. Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает всех желающих лично убедиться в этом во время автобусной экскурсии "Сквозь пёструю вязь" в село Ембаево.

Во время экскурсии участники познакомятся с историей и культурой сибирских татар и побывают в Ембаевском сельском музее, расположенном в здании бывшего Магометанского духовного училища конца XIX в. Также экскурсантов ждет чаепитие с дегустацией национальных блюд. В фондах музея хранятся коллекции прикладного искусства, этнографии, культовых предметов, живописи и скульптуры, нумизматики. Здесь можно увидеть редкие и уникальные экспонаты, отражающие историю и культуру татарского народа. Прежде всего, это рукопись "Мэсалэ" начала XIX века, учебники на арабском языке, метрические книги села Ембаево начала XX века, национальная одежда (головные уборы, обувь).

Итого, в тур включено: трассовая экскурсия Тюмень - село Ембаево, экскурсия по Ембаевскому сельскому музею, экскурсия по мечети и чаепитие с национальными сладостями. Экскурсия пройдёт 21 января с 10:30 до 13:30, старт - от музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63). Стоимость билетов для взрослого населения - 700 рублей с человека, для льготных категорий (пенсионеры, дети) - 600 рублей. Справки и обязательное бронирование по телефону: 8 (3452) 45-35-90 или +7 929 266 73 72. Возрастная категория 6+