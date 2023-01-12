Тюменцы могут рассказать о лучших практиках благоустройства

Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России", направленный на поиск лучших практик благоустройства городской среды, проходит с 28 декабря по 28 февраля. Принять участие может любой гражданин России: собственники или наниматели жилых помещений, члены совета многоквартирных домов, представители ТСЖ или управляющих компаний.

Конкурс проходит по номинациям:

• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.

• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.

• Лучшее зимнее оформление двора.

Чтобы принять участие, нужно подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке life-konkurs.er.ru до 28 февраля. С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование.

Конкурс проводит партия "Единая Россия" во взаимодействии с Минстроем РФ и Фондом развития территорий. Летом 2022 года состоялся подобный конкурс - "Лучший дом. Лучший двор". Один из региональных победителей – дом по адресу ул. Пролетарская, 102 – занял первое место в номинации "Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК" на всероссийском уровне.