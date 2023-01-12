Главу сельского поселения в Тюменской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за ландшафтный пожар

Абатский районный суд признал главу Болдыревского сельского поселения Абатского района виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Днем 28 апреля 2022 года из-за возгорания сухой растительности по пути ландшафтного пожара на улице Механизаторов в деревне Берендеева полностью сгорели жилые дома с имуществом и надворные постройки. Общий ущерб превысил млн рублей.

Судом установлено, что глава поселения с 12 по 28 апреля 2022 года в период действия особого противопожарного режима не обеспечила надлежащее создание противопожарных минерализованных полос вокруг деревни Берендеева, не проверила их фактическое состояние и не приняла меры по их приведению в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями, не произвела своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы вокруг деревни, не организовала патрулирование, а также наблюдение в каждом населенном пункте Болдыревского сельского поселения.

В судебном заседании подсудимая вину признала. Ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Гражданка по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима. Гражданский иск по делу не заявлен.