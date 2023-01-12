Аграрный университет 14 января открывает двери для будущих абитуриентов

ГАУ Северного Зауралья приглашает школьников на День открытых дверей, чтобы познакомить будущих абитуриентов и их родителей с университетом, образовательными программами, рассказать об условиях поступления в 2023 году.
"Гостей ждут интерактивные выставки, знакомство с учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизнью университета, экскурсия в музей биоразнообразия животных, лабораторию инновационного коневодства, сельскохозяйственной техники, ветеринарную клинику вуза и другие интересные места. Все желающие смогут прокатиться на тракторе, а также узнать, как функционирует настоящая пожарная машина", отмечают в вузе.
Мероприятие состоится 14 января в 11.00 по адресу: ул. Рощинское шоссе, 18 (7 учебный корпус ГАУ Северного Зауралья).
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