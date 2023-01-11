Тюменские школьники учатся управлять квадрокоптером

На базе центра "Аванпост" и школы №72 прошли занятия проекта "Юнармейский киберполигон. Профи". Ребята запустили квадрокоптер, узнали основы робототехники и механики, примерили очки виртуальной реальности.

💬 Педагог дополнительного образования центра "Аванпост" Станислав Калашников:

В таком возрасте детям интересно проводить время за компьютером, с телефоном, поэтому мы решили сделать их увлечение гаджетами более полезным и дать те знания, которые смогут помочь в будущем – как в военной службе, так и в гражданской сфере.

Проект "Юнармейский киберполигон. Профи" — это военно-профессиональная образовательная площадка. Занятия провели в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Омутинском, Тобольском, Ишимском районах и других. В следующий раз проект планирует посетить Юргинский район.