Пункты приема посылок для участников СВО в Тюменской области откроются 25 нваря

35 пунктов приема именных посылок для участников СВО будут работать в Тюменской области с 25 января по 8 февраля, семь из них в Тюмени. Они откроются в рамках акции "Тепло родного дома", которую проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке правительства Тюменской области.

Акция дает возможность семьям военнослужащих централизованно отправить посылки в зону СВО, бойцы получат их к празднику — 23 Февраля.

Первый этап прошел с 7 по 15 декабря, жители региона принесли 1037 посылок, сбор был организован во всех муниципалитетах. Пункты действовали на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований. 23 декабря машина с грузом благополучно прибыла в технический хаб города Краснодон, оттуда посылки были доставлены бойцам к Новому году.

Адреса в Тюмени, по которым можно будет принести посылку с 25 января по 8 февраля:

ул. Луначарского, д. 53;

ул. Осипенко, д. 41;

ул. Газовиков, 30;

ул. Мира, 33;

Ткацкий проезд, 8;

ул. Урицкого, 44;

ул. Семёна Шахлина, 20 (ДК "Орфей").

Принимать посылки будут в понедельник, вторник, среду, пятницу – с 12.00 до 18.00, в четверг – с 12.00 до 20.00.

Есть перечень вещей, которые запрещены к отправке (например, продукты в стеклянной таре, жидкости, скоропортящиеся продукты), об этом и других требованиях к посылке можно узнать по телефону "горячей линии" - 8(3452)495197.