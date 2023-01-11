Тюменские школьники изучают аграрные профессии

Почти 650 тюменских школьников в 2022 году получили удостоверения об освоении первой рабочей профессии агарного профиля в Центре непрерывного аграрного образования посредством реализации сетевых проектов "Агропоколение" и "Мы выбираем АПК", сообщает департамент АПК.

Самыми востребованными направлениями среди юных тюменцев оказались "мастер наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка", "агроконтроль", "сити-фермер".

На данный момент по программам агрокласса и элективных курсов продолжают обучение 579 школьников Тюменской области.

Обучение в агроклассах помимо получения первичных профессиональных навыков по рабочим профессиям пробуждает интерес к профессиям агропромышленной отрасли, и дальнейшей подготовке к поступлению в образовательные организации аграрного профиля. Анализ данных за последние три учебных года показал рост числа агроклассников, продолживших обучение в учреждениях среднего профессионального образования: 2019-2020 уч. г. — 17%; 2020-2021 –26%; 2021-2022 –26%.