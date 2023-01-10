"Субботея" стала лауреатом конкурса "Собираем таланты"

Ансамбль народно-сценического танца "Субботея" Дворца национальных культур "Строитель" – лауреат I степени XIII Международного онлайн-конкурса хореографического искусства "Собираем таланты".
В конкурсе приняли участие 1445 коллективов из 14 стран. "Субботея" удостоена награды в номинации "народный танец" за номер "Чибатуха".
Ансамбль "Субботея" образован в 2019 году. Руководитель – Сергей Змановский. В репертуаре коллектива более 15 танцев: русские, белорусские, немецкие, казачьи народные танцы, эстрадные и военные сюжетные танцевальные композиции. Коллектив постоянное расширяет репертуар.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru