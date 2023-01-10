Более 20 тюменцев обратились в травмпункт с обморожениями

За первую неделю 2023 года во взрослое приёмное отделение ОКБ №2 обратился 21 человек с холодовыми травмами, трое из них госпитализированы, в детское приёмное отделение поступил один пациент с таким диагнозом, сообщает областной депздрав.

Руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин:

Чаще всего отморожению подвергаются открытые и выступающие части тела – нос, щеки, уши, руки и ноги, пальцы. Покалывания или пощипывания в них служат первым признаком холодовой травмы. Необходимо как можно быстрее зайти с улицы в тёплое помещение, по возможности выпить горячий чай, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши.

В новогодние каникулы во взрослое приемное отделение ОКБ № 2 поступил пациент с общим переохлаждением, отморожением кистей рук 2 степени. Он был госпитализирован в отделение реанимации, врачам удалось сохранить ему конечности, теперь он на долечивании в профильном отделении стационара.

Медики советуют всем в зимний период ля уличных прогулок выбирать свободную, не сдавливающую одежду. Это сохранит нормальную циркуляцию крови и снизит вероятность замёрзнуть.

Важно также правильно подбирать обувь. На холоде сосуды в конечностях инстинктивно сужаются, чтобы за счёт притока крови к внутренним органам внутри тела температура оставалась стабильной. Тесная, без стельки, сырая обувь усилит спазм сосудов и станет предпосылкой к отморожению.

Родителям необходимо обратить внимание на то, какую одежду носят их дети подросткового возраста. Обувь и одежда не по сезону, например, короткие брюки или джинсы, могут не только привести к отморожению голеней и стоп, но и в отдалённом будущем спровоцировать артриты, артрозы, тромбозы кровеносных сосудов.

Для борьбы с холодом организму требуется энергия, поэтому в морозы не выходите из дома голодными. Если всё же замёрзли на улице - "разгоните" кровоток: сделайте несколько махов руками и ногами, сделайте наклоны вперед-назад или вбок.

Собираясь на длительную прогулку, захватите термос с горячим чаем и спаспокрывало (если есть).