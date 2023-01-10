Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась почти наполовину

В первую неделю 2023 года в Тюменской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом улучшилась, Показатель заболеваемости снизился на 43,8 % по сравнению с предыдущей - последней неделей 2022 года.

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе зарегистрировано во всех возрастных группах населения Тюменской области.

В структуре циркулирующих вирусов всё также превалируют вирусы гриппа и другие респираторные вирусы негриппозной и гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания.

По итогам первой недели 2023 года в регионе зарегистрировано снижение заболеваемости населения COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 12,7.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора ТО.