В Ново-Патрушево открылась школа на 1200 мест

Средняя общеобразовательная школа № 56 города Тюмени благодаря стараниям строителей на три месяца раньше плавного срока приняла в свои стены учеников. Официальное открытие школы состоялось во вторник, 10 января.

Глава региона Александр Моор пожелал большому школьному коллективу удачи и эффективного использования всех возможностей, которые специально для них созданы:

Это хороший новогодний подарок: в новом году - новая школа, современная, светлая. Школа открытий. В ней у вас будет не только возможность познавать науки, учиться, но и возможность для творчества, занятий спортом и очень много возможностей просто для общения.

Губернатор пожелал ученикам, педагогам и родителям создать такую атмосферу, чтобы всегда было взаимное уважение, доверие, всегда были улыбки, хорошее настроение и было огромное желание идти в родную школу.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что микрорайон Ново-Патрушево активно застраивается, и школу местные жители ждали, а сознанные в ей условия для обучения и всестороннего развития помогут учителям раскрыть в детях многие таланты:

В школе есть роболаб, науколаб, прекрасный современный спортивный зал, библиотека, есть центр общественных объединений, есть возможность заниматься творчеством, даже швейная мастерская и кинотеатр. Мне кажется, это все поможет вам раскрыть свои таланты. Я желаю, чтобы вы в этих стенах приобрели все самое лучшее, все то, что знают и чем готовы делиться ваши учителя, чтобы ваши таланты раскрылись и вы сделали наш город еще лучше.

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Строительство школы велось по типовому проекту с мая 2021 года в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Здание предусмотрено на обучение 1200 детей, общая площадь помещений 20,23 тыс. кв. м.

Помимо учебных классов и специализированных кабинетов у школы своя лыжная база, детский центр общественных объединений, медблок, обеденный зал на 456 мест, библиотека, актовый зал со сценой, спортивный и гимнастический залы, холл активностей, кинозал.

На территории выделены функциональные зоны: физкультурно-оздоровительная (футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, беговая дорожка с прыжковой ямой, полоса препятствий); зона отдыха (две игровых площадки), летняя эстрада, беседка с зоной отдыха.