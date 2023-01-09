Тюменские школы ждут своих учеников даже в морозные дни

В дни актировок деятельность образовательных учреждений осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, для обучающихся, пришедших в школу, все занятия (учебные, дополнительные, элективные, работа групп продленного дня и т.д.) проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием, заявил в информцентре правительства ТО.

"Решение о возможности непосещения общеобразовательного учреждения в актированный день принимают только родители (законные представители). Для учащихся, не пришедших в школу в актированный день, образовательный процесс может быть организован с помощью разных форм: онлайн-уроков и дистанционных консультирований, размещение материалов и заданий в журнале ( "Электронная школа Тюменской области")", разъясняется в сообщении.

Школьники предоставляют выполненные в актированные дни задания в соответствии с требованиями педагогов. По возникающим вопросам организации учебного процесса необходимо обращаться к классному руководителю или в администрацию школы.