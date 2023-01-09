Тюменские учителя новый год начинают с интенсива в "Школе счастливых педагогов"

Нестандартно начать новый год решились 20 тюменских преподавателей – с 13 января они будут участвовать в творческом образовательном интенсиве "Школа счастливых педагогов" по использованию методов театральной педагогики в системе школьного и дополнительного образования детей.

Обучение проходит бесплатно.

Педагог курса, режиссер, руководитель театральной мастерской "Тема" и театрального центра "РяДом" Светлана Ханжина:

Это уже четвертый поток проекта; заявки подали учителя, воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования. Они в формате творческих занятий будут учиться "педагогическому счастью" – тому, как делать счастливым ребенка, себя, преподавать в удовольствие, применять актерские практики, использовать методы театральной педагогики и не только. Нам не хватило мест, чтобы принять всех желающих, так как каждое занятие проходит в камерной обстановке. К счастью, запланирован еще пятый поток, и мы надеемся, что все, кто хотели попасть на "Школу счастливых педагогов", смогут это сделать.

Для участников запланированы лекции, практики, тренинги, онлайн-уроки, посещения и обсуждения спектаклей, разработки собственных проектов по внедрению методики формирования счастливого иммунитета. Педагоги смогут потренировать эмоциональную устойчивость, попробуют по-актерски управлять голосом и телом, посетят театральные практики на снятие телесных зажимов, освоят новые методики обсуждения искусства с детьми и многое другое. Отзывы уже прошедших обучение тюменцев подтверждают – дело востребованное и нужное.

В течение нескольких лет руководители театрального центра "РяДом" успешно реализуют инновационную методику формирования "счастливого иммунитета" у детей, подростков и молодёжи. Она направлена на развитие эмоциональной устойчивости, здоровой коммуникации, самостоятельности, позитивного настроя. Этой методике педагоги обучаются на образовательном интенсиве.

Экспертами курса выступят представители молодежных и экспериментальных театров Тюмени и Москвы. Среди них – педагог, преподаватель музыкально-педагогического института (Москва), разработчик образовательного учреждения нового типа Мария Скоробогатова, педагог по сценическому движению, мастер спорта международного класса по спортивным танцам, чемпионка России, Европы, мира в составе команды формейшн "Вера" Анастасия Харитонова, социальный продюсер, эксперт по созданию проектов в творческой и педагогической среде Ольга Петрушина, педагог по актерскому мастерству, актер, режиссер, организатор Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" Андрей Голубенко и другие.

Обучение будет проходить в течение месяца по пятницам и выходным. Уникальность четвертого потока в том, что в финале курса педагоги примут участие в образовательной программе Всероссийского фестиваля подростковых театров "Малая сцена". Там они смогут посетить спектакли лучших подростковых театров со всей страны, обсудить спектакли с экспертным советом фестиваля, принять участие в мастер-классах от ведущих театральных деятелей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы стать участником следующего потока, необходимо заполнить анкету и по ее результатам получить приглашение. Интенсив "Школа счастливых педагогов" проводится театральным центром "РяДом" при финансовой поддержке областного бюджета и фонда-оператора Президентских грантов.