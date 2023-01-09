Ишимский концертный зал признан одним из лучших виртуальных концертных залов в РФ

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик Виртуальных концертных залов, в номинации "Лучшая практика самостоятельного ВКЗ" среди победителей – Виртуальный концертный зал Ишимского района, сообщает информационный центра правительства ТО.

Виртуальный концертный зал в Ишимском районе открыт в 2021 году на базе районного Дома культуры. На конкурс ВКЗ представил лучшие реализованные творческие проекты.

Сегодня в Тюменской области 32 виртуальных концертных зала: 6 открыты в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", 26 – за счет средств регионального и местного бюджетов.

В 2022 году в России впервые проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ). Конкурс проводился в целях обмена творческими достижениями между Виртуальными концертными залами, а также для изучения творческих возможностей организаций по расширению аудитории ВКЗ.

Оператор конкурса – Московская государственная академическая филармония, организатор – Союз концертных организаций России.