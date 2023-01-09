Более 2 тысяч жителей Тюмени и Тюменсокого района доставлены в стационары в новогодние каникулы

С1 по 8 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 4595 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 2335 вызовов, остальные – в неотложной, в стационары доставлено 2172 пациента, сообщает региональный депздрав.

За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 6107 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 379 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.