Более тридцати тысяч литров крови сдали тюменцы в прошлом году

В 2022 году на Тюменской областной станции переливания крови заготовили более 30 тысяч литров крови. В эту цифру входит 16 тысяч литров плазмы и 400 литров клеток крови – тромбоцитов. Донорами стали 19 170 тюменцев. Более четырех тысяч человек сдавали кровь впервые. Об этом корреспонденту "Тюменской области сегодня" рассказали в Областной станции переливания крови.

Средний возраст тех, кто решил пожертвовать свою кровь – 37 лет. При чем в 59,2% случае доноры – мужчины. В медучреждении также отметили, что все добровольцы сдали кровь безвоздмездно.

Так за одну донацию человек жертвует 450-500 миллилитров крови или 600-700 миллилитров плазмы. Такое количество безопасно для донора. Промежуток между сдачами крови должен быть не менее 60 суток, так девушки могут сдавать кровь 4 раза в год, а мужчины – 5 раз.

Если вы планируете сдавать кровь нельзя за день до и в день донации есть жирную, жареную, острою и копченую пищу, колбасу, мясо, рыбу и молочные продукты, яйца, масло, орехи, шоколад, финики, авокадо, свеклу, бананы. Кроме того, за час до донации нельзя курить, за 48 часов – пить алкоголь, а также если вы принимали аспирин или анальгетики стоит подождать 3 дня. В день сдачи крови нужно избегать физических нагрузок. Еще два дня нужно следить, чтобы ваше питание было полноценным и регулярным, также нужно пить не менее 2 литров воды в день.