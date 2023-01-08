Более восьми тысяч тюменцев в 2022 году впервые получили водительские права

В 2022 году водительские удостоверения впервые получили 8424 жителя нашей области, в том числе 5328 жителей Тюмени.

53 автошколы в регионе занимаются обучением водителей для получения права управления транспортом. В Госавтоинспекции сообщает, что в 2022-м году кандидаты в водители стали хуже сдавать как теоретический, так и практический экзамен. Теорию с первого раза сдают 36%, практическое вождение – только 9,6 %.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям с небольшим опытом вождения быть внимательными на дорогах в зимний период. В 2022-м году в Тюменской области аварий по вине начинающих водителей со стажем за рулем до 2-х лет стало значительно больше: в 149-ти ДТП погибли 3 человека, 206 человек ранены.