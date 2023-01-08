В каталоге тюменских создателей появились новые разделы

На сайте "Конторы пароходства" собран каталог креативных тюменцев, которые придумывают и реализуют различные проекты. В нем появились четыре новые категории по роду деятельности создателей.

Сейчас в каталоге 194 человека. Среди новых категорий: косметика, мода, сольные исполнители, музыкальные группы. До этого уже были добавлены художники, керамисты, театралы, которые развивают бренды и воплощают уникальные проекты в Тюмени, сообщает Мегатюмень.



Один из главных векторов "Конторы пароходства" —поддержка локальных создателей. Важный критерий отбора для каталога — реализация деятельности в Тюмени. Это должна быть креативная досуговая активность, которая вносит вклад в экономику города. Для того, чтобы попасть в каталог, нужно связаться с менеджером. Его контакты можно найти на сайте "Конторы пароходства" в разделе "Каталог создателей".