Выставка к 100-летию СССР организована в тюменском музейном комплексе

Выставка "Калейдоскоп традиций" в тюменском музейном комплексе имени И.Я. Словцова посвящена 100-летию образования СССР. Здесь представлены лучшие произведения мастеров традиционного декоративно-прикладного искусства народов России и бывших союзных республик. Это резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, гончарное искусство, художественная обработка металла, вышивка и узорное ткачество, резьба по кости, плетеная соломка, декоративные сосуды и лаковая миниатюрная живопись.

Выставка показывает, как художественные ремесла разных народов СССР, развиваясь в традиционных центрах, становились высокопрофессиональным искусством. Мастера, обращаясь к новым актуальным темам и сюжетам, сохраняли исконную национальную форму, не изменяя чувству меры и той природной гармоничности, которая свойственна народному искусству. В нем отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций наших народов, их ценностей и убеждений, особенностей мировоззрения. Работа выставки продлится до 19 февраля 2023 года.

По материалам Музейного комплекса имени И.Я. Словцова