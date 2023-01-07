В Тюмени проходит выставка "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации"

Бесплатная выставка "Живопись иглой: российские традиции и сибирские инновации" открыта в музее "Дом Машарова" до конца марта 2023 года. Здесь представлена коллекция "Вейя", выполненная с применением техник золотного шитья. Изделия создали тюменские студенты в рамках проекта Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири", который выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы соединили традиции с современностью. В этом была сложность, но такой эксперимент, к нашему счастью, удачно прошел. Когда представляли коллекцию в Москве, то гости, заходя в зал и смотря издалека на работу наших ребят, думали, что это кружево. Это, мне кажется, самая высокая оценка нашего труда – мы сделали абсолютно новый продукт, который интересен и востребован. А самое главное, что студенты настолько вовлеклись в этот процесс, что и дальше генерируют идеи. В принципе, задача такая и стояла, чтобы научить их во время проекта на мастер-классах и фокус-группах новым компетенциям, чтобы они дальше самостоятельно творили", - пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" магистр музеологии, руководитель Школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" Елена Сулейманова.

По результатам трех фокус-групп, которые провели эксперты в школе, студенты совместно с опытными наставниками изготовили сувенирную продукцию с использованием техник золотного шитья. Это: два "Конька-Горбунка", "Северный олень", "Конь", "Соболь" и "Пегас", сообщает Тюменская линия.