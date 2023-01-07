Двадцать инвестиционных проектов реализовано в Тюменском районе

Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Тюменского района активно продолжалось в минувшем году. Реализовано 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд руб, создано около 300 рабочих мест.

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" продолжил модернизацию производства: построены 6 птичников, реконструирован репродуктор, модернизирован инкубатор, установлено новое оборудование. Индивидуальный предприниматель Татьяна Малофеева создала ферму по разведению лошадей в Богандинском муниципальном образовании.

Расширил производство "Бисквитный двор", в п. Винзили открылся банный комплекс. В Перевалово появилась база отдыха с организованной платной рыбалкой "Фиш парк", в поселке Московский открылся инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической культуры "Локки клаб".

Туристический поток в 2022 году вырос в полтора раза и составил порядка 530 тысяч человек, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.