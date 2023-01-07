Юных жителей Тобольского района ждет экотур

Воспитанники детского сада "Колосок" из села Дегтярево Тобольского района заняли 1 место в конкурсе на лучшую экологическую игру в Тюменской области. Об этом рассказала заведующая МАОУ "Кутарбитская средняя общеобразовательная школа" - детский сад "Колосок" Валентина Ташбулатова.

"Прививать детям заботу об окружающей среде мы начинаем с раннего возраста. Летом мы стали победителями регионального конкурса, к нам приезжали представители департамента недропользования и экологии Тюменской области, чтобы вручить диплом. Мы провели игру "Экологический субботник", видео отправили его в Москву на конкурс, в котором мы и победили", - отметила она.

В рамках игры дети на детской площадке в саду создали импровизированный лес, в котором они наводили порядок, убирали мусор, строили муравейник, учили правила пользования лесом, отгадывали загадки и читали стихи о природе. В детском саду воспитатели вместе с детьми садят цветы и деревья, ухаживают за ними, убирают мусор на территории сада, проводят разъяснительную работу, экологические праздники, сообщает Тюменская линия.

По словам начальника административного отдела департамента недропользования и экологии Тюменской области Павла Бузолина, дети, особенно из удаленных районов региона, очень заинтересованы темой экологии. "В 2022 году более 1,1 тысячи ребят приняли участие в различных конкурсах. После каждого конкурса они становятся более мотивированы и заинтересованы, более глубоко начинают погружаться в проекты.