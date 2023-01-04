На тюменских трассах водителям расскажут об опасных нарушениях ПДД

Автоинспекторы выявили ТОП-3 самых опасных нарушений правил дорожного движения, которые в минувшем году стали причинами ДТП на тюменских трассах. Это выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости либо несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям.

Опасность этих нарушений подтверждается реальной статистикой: каждое третье ДТП в регионе произошло из-за несоблюдения скоростного режима или несоответствия скорости дорожным и погодным условиям. Каждый седьмой из погибших в ДТП людей лишился жизни в авариях, случившихся из-за выезда на встречную полосу.

Повод для оптимизма есть – таких нарушений и ДТП по таким причинам в Тюменской области стало меньше. Останавливая водителей на трассах, автоинспекторы убеждают их не торопиться, не совершать опасных маневров на дороге, учитывать погодные условия, скользкость проезжей части и применять зимний стиль вождения, более осторожный и ответственный, сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.