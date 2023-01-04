Лечить жителей тюменских районов поможет спецавтомобиль

Автопарк областной больницы № 14 села Казанское пополнился новым автомобилем скорой помощи. Автомобиль приобретен за счет средств бюджета Тюменской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Новая машина скорой помощи распределена в Усовскую врачебную амбулаторию в соседнем Сладковском районе, где совсем недавно был установлен модульный гараж.
Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Машина укомплектована электрокардиографом, наркозно-дыхательным аппаратом, дефибриллятором, кислородным концентратором, каталкой и носилками для транспортировки больных, акушерскими, реанимационными и педиатрическими укладками, сообщила Карина Демьянова, пресс-секретарь областной больницы №14 (с. Казанское).
"Наш автопарк значительно обновился благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Оснащение новым оборудование и транспортом повышают доступность и качество оказания экстренной и неотложной медицинской помощи" - отметил Дмитрий Суворов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru